Şamil Tayyar, "Mehmet Şimşek namuslu adamdır" diyerek borsa spekülatörlerini şikâyet etti!

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti. Tayyar, son dönemde ekonomiye yönelik değerlendirmelerini sık sık paylaştığı X hesabında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i övdü.

“Ahlaklıdır, dürüsttür”

Dün açıklanan enflasyon verilerine yönelik değerlendirmesinde, “Her şeyden önce güven duygusunu güçlendirmek zorunlu. Toplum, kendi kemer sıkarken kamunun bol kepçe hayata devam ettiğini düşünüyor. Kur/faiz sarmalı, piyasayı baskılama bir yere kadar. Yapısal reformları ıskalayıp kısıtlı finansal düzenlemelerle yetinirseniz, piyasa sana rağmen kendi dengesini kuruyor.” ifadelerini kullanan Tayyar bugün de Şimşek’e borsayı şikâyet etti.

Tayyar, “Mehmet Şimşek bakanı iyi tanırım, Gaziantep’te birlikte siyaset yaptık. Ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra çok pozitif işler yaptı, kur koruma garabetine son verdi her şeyden önce” diye anlattığı Şimşek’i siyasetçiden çok teknokrat olarak tanımladı ve “Ahlaklıdır, dürüsttür” dedi.

"Borsada iyi şeyler olmuyor"

Şamil Tayyar devamında, “Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın” diyerek yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

“Mehmet Şimşek bakanı iyi tanırım, Gaziantep’te birlikte siyaset yaptık.

Ekonominin direksiyonuna geçtikten sonra çok pozitif işler yaptı, kur koruma garabetine son verdi her şeyden önce.

Ciddi mesafe alındı.

Uyguladığı ekonomi politikalarına yönelik en büyük eleştirim, özellikle sosyal yönünün zayıf olmasıdır.

Başka eleştiriler de var.

Fakat şunu söyleyim; devasa bütçe yönetip adını akçalı, kirli ilişkilerden uzak tutmayı başarmış namuslu siyasetçilerdendir.

Aslında klasik manada siyasetçi bile sayılmaz, teknokrat yönü daha ön plandadır.

Ahlaklıdır, dürüsttür.

Biliyoruz ki iyi olmak yetmez, kötüden de uzak durmak gerekir.

Hal, sirayet eder.

Sayın bakanım, lütfen şu borsaya bir el atın.

Küçük yatırımcıyı ‘sıfır faizli halk kredisi kaynağı’ olan gören spekülatörlerin tezgahını bozun.

Borsada iyi şeyler olmuyor.”