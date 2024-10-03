  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyor
Takip Et

Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Bakan Şimşek enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, haziranda başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkat çekerken, "Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" şeklinde belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi: Dezenflasyon süreci devam ediyor
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi" şeklinde belirten Şimşek, "Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Eylülde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,6 puan düşüşle yüzde 49,4’e geriledi.

Temel mal enflasyonu yıllık yüzde 28,3 ile görece düşük seviyedeyken geriye dönük fiyatlama davranışı kaynaklı katılık, hizmet enflasyonunda düşüşün yavaş gerçekleşmesine neden oluyor.

Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor. Bu dönemi önümüzdeki yılın ikinci yarısında başlayacak ve enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayarak tek haneye ulaşacağımız istikrar dönemi takip edecek. Tüm politikalarımızı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda eşgüdüm içinde ve kararlılıkla uygulamayı sürdürüyoruz.

Enflasyonu düşürmek sadece hayat pahalılığı sorununu çözmeyecek aynı zamanda vatandaşımızın refahını kalıcı olarak artıracaktır."

Enflasyon verileri açıklandıEnflasyon verileri açıklandıEkonomi
Dolar/TL yıl sonunda ne olacak? Reuters anketi ortaya koydu!Dolar/TL yıl sonunda ne olacak? Reuters anketi ortaya koydu!Ekonomi
Ekonomi
Reel faiz, 37 ay sonra pozitife döndü!
Reel faiz, 37 ay sonra pozitife döndü!
EİB, eylülde ihracat rekoru kırdı
EİB, eylülde ihracat rekoru kırdı
Türkiye ile Finlandiya ticaretinde hedef 5 milyar euro
Türkiye ile Finlandiya ticaretinde hedef 5 milyar euro
Kilis’te üreticilerin zorlu mesaisi! Zeytinde erken hasat dönemi başladı
Kilis’te üreticilerin zorlu mesaisi! Zeytinde erken hasat dönemi başladı
Ekonomistler yorumladı: Enflasyonun yüksek olmasının nedeni ne? Faiz indirimi uzaklaştı mı?
Enflasyonun yüksek olmasının nedeni ne? Faiz indirimi uzaklaştı mı?
Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu