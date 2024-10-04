BIST 30’da dipte kalanlar yatırım fırsatı sağlayabilir

BIST 100 Endeksi 9.069 seviyesinde. Endeks 200 günlük ortalamasının altına kayarken zayıf bir seyir izliyor. Bu süreçte güçlü ve dipte kalan hisseleri izlemekte fayda var.

Borsa İstanbul’da BIST 30 Endeksi’nde yer alan 6 hisse yılbaşından bu yana gördükleri en düşük seviyelere çok yakın bir seyir izliyor. Şişe Cam, Kontrolmatik Teknoloji, Astor Enerji, Tofaş ve Alarko Holding gibi önemli hisseler dip seviyelerine yakın duruyorlar. Fiyatlar %1,59 ile %2,9 arasında dip seviyelerine yaklaşmış durumda. Dipte bulunan hisselerden Kontrolmatik Teknoloji son bir yılda %56,74 gerilerken Astor Enerji’nin aynı süre içindeki düşüşü %45,68 seviyesinde bulunuyor.

Endeks 200 günlük ortalamasının altında

BIST 100 Endeksi, 200 günlük ortalamasının altında hareket ediyor. Bu durum, yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini kaybettiklerini ve satıcıların alıcılara kıyasla daha baskın olduğunu gösteriyor. Endeksin 9.450 seviyesinin altında hareket etmesi, daha fazla satış baskısının gelebileceğini ve aşağı yönlü hareketlerin devam edebileceğini öngören bir sinyal olarak değerlendirilmeli. Bu tür teknik göstergeler, aynı zamanda yatırımcılar için risk yönetim stratejilerini gözden geçirmeleri için de kritik önemdedir.

Yatırım araçlarında gram altın önde

Yatırım araçlarının performansında gram altın önde ilerliyor. Yılbaşından bu yana 100 TL; gram altında 153 TL olurken BIST Tüm-100 ve BIST 100 Endeksi hisselerinde ortalama değer 121 TL, Dolar/TL ise 116 TL seviyesinde kaldı. Enflasyonist kaygıların üzerine jeopolitik risklerin gelmesi, bu dönemde güvenli limanları öne çıkardı. Gram altın yatırımcılarına kazandırdı. Tüm bunların yanından ilerleyen süreçte faiz indirimleri gündeme gelmeye başlayacak. Böylesi bir durumda hisse senetlerine yönelimin artması söz konusu olabilecektir.

ZEYNEP’E SOR

TİCARİ ALACAKLAR MI, TİCARİ BORÇLAR MI?

Ticari alacaklar; satış artışı, likiditeye yakın nakit, büyüme fırsatı, nakit akışı yönetimi. Tahsilat riski, nakit akışının gecikmesi olasılığı.

Ticari borçlar; nakit akışını rahatlatma, faizsiz kredi, maliyet kontrolü. Geri ödeme baskısı, faiz, ilişkilerin bozulması, güvenilirlik.

Krediye ulaşmadaki zorluk satışları olumsuz etkiledi. Yıl sonunda da benzer tablo şaşırtmamalı

Türk Traktör bir yıl oldu aynı seviyelerde duruyor. Çok beklemedi mi? Çıkış sizce ne zaman?/Efe Polat

Efe, Türk Traktör sektöründe hayli güçlü bir oyuncu. İstikrarlı şekilde büyüyor. Geride kalan dört yılda hem gelirini hem de kârını artırmayı başardı. Bununla birlikte son paylaştığı 2024 altı aylık mali tablolarında gelir ve kârda düşüş söz konusu. Sıkı para politikasından kaynaklı olarak kredilere ulaşma maliyetindeki artış şirketin satışlarını olumsuz etkiledi. Faizlerdeki yüksek seyrin yıl sonuna kadar devam etme olasılığı nazara alındığında Türk Traktör’ün yıl sonunu benzer bir mali performansla kapatması şaşırtmayacaktır. Ancak bu durumun geçici olduğunu ve şirketin uzun vadede büyüyen yapısın koruduğu göz ardı edilmemeli.

Satış gelirini nerede değerlendireceğini açıklamadı. Madencilik sektöründe iki firmayı aldı

Doğan Holding’in Doğan Burda’yı satma gerekçesi nedir? Aldığı parayı nerede değerlendirecek? /Yiğit Akdoğan

Yiğit, Doğan Holding, Doğan Burda’nın sermayesindeki %38,22 oranındaki payını 4,79 milyon dolara sattı ve devir işlemlerini tamamladı. Şirket, satıştan elde edeceği geliri ne şekilde kullanacağına dair bir karar almadığını belirtmişti. Bununla birlikte varlık ve kaynaklarının verimli kullanılması gayesiyle pay satışının yapıldığı bilgisini paylaştı. Doğan Holding, yakın zamanda madencilik sektöründe faaliyet yürüten iki firmanın çoğunluk paylarını satın aldı. Bu da madencilik sektörüne yöneldiği ve bu alanda büyüme yönlü bir yaklaşım sergilediği şeklinde yorumlanabilir. Şirket, ilk yarıda gelirini artırırken kârını düşürdü.

YATIRIM FONLARI

Hedef Portföy’ün Kurduğu NNF Fonu 1 yılda %18,37 değer kazandı

NNFBirinci Hisse Senedi (TL) Fonu, toplam portföy değerinin en az %80’ini borsada işlem gören hisselerde değerlendiriyor. Geçen bir yılda %18,37 performans sergiledi. Son 1 ayda ise %5,40geriledi. Fonun portföyünde ağırlıklı olarak ANSGR, EKGYO, Ülker, Sasa ve Ard Bilişim hisseleri yer alıyor. Yakın zamanda Bera Holding, Turkcell, Ülker, Güler Yatırım Holding ve İnfo Yatırım hisselerinden alım yaptı. Türk Telekom, ISMEN, ANSGR, Say Enerji ve Anadolu Holding hisselerinden ise satışta bulundu. Hedef Portföy’ün kurduğu fonun, risk düzeyi 6 seviyesinde. Yıllık yönetim ücreti %2,70 olurken 39.966 yatırımcısı bulunuyor. Alış valörü 1 ve satış valörü 2 olan fonun toplam değeri 3.877.855.393 TL. Dolaşımdaki pay adedi 262.286.206 olurken yüzde 9,04 doluluk oranına sahip. Fonun, %2,33 pazar payı bulunuyor.

TAHVİL

Kaleseramik, TLREF+%1,95 faizden tahvil ihraç etti

Kaleseramik, nitelikli yatırımcılara 02.10.2024 vade başlangıç tarihli tahvil ihraç etti. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1,95 olarak belirlendi. 730 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 8 olan tahvilin her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Tahvilin vadesi ise 02.10.2026 olacak.

TLREF+%1,95 YILLIK FAİZ

2 Ekim 2024 tarihli TLREF % 49,78 seviyesinde bulunuyor. Kaleseramik’in çıkardığı tahvilin faiz oranı TLREF oranına ilave %1,95 olacak. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Tahvil piyasada TRSKALEE2619 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PASİFİK EURASİA

Azerbaycan Demir Yollarından proje taşımacılığı işi aldı. İş yıl sonuna kadar tamamlanacak

Pasifik Eurasia, Türkiye- Azerbaycan demiryolu hattında yeni bir iş aldığını duyurdu. Sözleşme kapsamında, Azerbaycan Demir Yolları tarafından Türkiye’den satın alınan demiryolu iyileştirme ve yapım işinde kullanılacak 18.400 ton ray malzemesinin taşınmasını üstlendi. Proje kapsamında taşıma işi önümüzdeki üç ay içinde tamamlanacak.

Şirket, bu taşımacılık işinden yaklaşık 1.700.000 dolar gelir elde edecek. Yükleme ve taşıma işlemleri ekim ayının ilk haftasında başlayacak. Firma ayrıca 2025 yılı içinde aynı kapsamda 50.000 ton ray taşıma işi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Benzer proje taşımalarının hayata geçmesi, Pasifik Eurasia’nın iş hacmi ve cirosunda önemli oranda artış sağlayacak. Şirket, 2024 altı aylık döneminde gelirini %11 düşürürken, net kârı %3 geriledi.

CW ENERJİ

GES kurulumu için iki sözleşme imzaladı. İş bağlantıları geçen yılın gelirinin uzağında duruyor

CW Enerji, geçtiğimiz hafta yurt içi iki müşterisiyle arazi tipi güneş enerjisi santralleri kurulumu için toplam KDV hariç 23.560.218 dolara iki ayrı sözleşme imzaladı. Tutarlar güncel kurdan yaklaşık 803.659.942 TL’ye denk geliyor. Gerçekleştirilen yenilenebilir enerji projeleri, önümüzdeki yılın 2. ve 3. çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Toplam tutar yıllık gelirin %5,62’sine denk geliyor. Geçtiğimiz ocak ayından bu yana açıklanan yeni işler 4,93 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu da 2023’ün gelirinin %34’ü oranında bulunuyor. CW Enerji, geçtiğimiz yıl 14,35 milyar TL gelir elde etti. Geçmiş veriler şirketin özellikle son aylarda aldığı iş oranındaki artışa işaret ediyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yılın gelirine ulaşma noktasında hayli zayıf kalıyor.

HİDROPAR HAREKET

Yeni tesis yatırımını Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde yapacak. Çalışmalar sürüyor

Hidropar Hareket, halka arzdan elde edilen fonların kullanımıyla ilgili olarak, daha önce duyurduğu Manisa OSB’de yapmayı planladığı yeni üretim tesisine ilişkin çalışmalarını Balıkesir OSB’ye taşıdı. Şirket, fonun %20 - %25’ini bu yatırım için kullanmayı planlıyor. Yatırımın yerini değiştirme nedeni olarak Manisa’daki yatırım bölgesinin tahsisinde karşılaşılan belirsizlikleri gösterdi. Yeni tesiste, kartezyen robotlar, rotary aktüatörler, hidrolik mekatronik eğitim setleri, beyaz eşya sektörüne özel projeler ve denizcilik sektörüne yönelik teknolojiler gibi orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek. Şirket, yaptığı açıklamada Balıkesir OSB ile arsa tahsis sözleşmesini imzaladığını ve çalışmaların hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.