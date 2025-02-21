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SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Borsa İstanbul pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlattı.

Haber Merkezi
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SPK: Tüm kurumların işlemleri inceleme altına alındı
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Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK), yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemlerinin inceleme altına alındığı belirtildi.

SPK, sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, kurul tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacağını vurgulayarak, "Kurulumuzca olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır." denildi. 

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