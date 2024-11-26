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SPK'dan bir kişiye işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla Borsa İstanbul, Koza Altın İşletmeleri'nin (KOZAL) dayanak varlıklarıyla yapılan işlemler nedeniyle Sahire Ayrık isimli kişiye üç ay süreyle işlem yasağı getirildi.

Haber Merkezi
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SPK'dan bir kişiye işlem yasağı
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Borsa İstanbul, yatırımcı bazında bir kişiye işlem yasağı getirdi.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (KOZAL) dayanak varlığı olan varant işlemleri dolayısıyla alınan Sahire Ayrık isimli kişiye üç ay boyunca işlem yasağı getirdi.

Açıklamada, "Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Borsamız Pay Piyasası'nda işlem gören KZAHA.V ve PPBEU.V kodlu varantların piyasasında, Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 27/11/2024 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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