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SPK'dan bir kişiye işlem yasağı

SPK, Smart Güneş pay işlemleriyle ilgili bir kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

Haber Merkezi
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SPK'dan bir kişiye işlem yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu, Smart Güneş pay işlemleriyle ilgili Mehmet Emre Cihangir adlı kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (SMRTG) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişi hakkında 06.03.2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir."

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