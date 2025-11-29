Süre doldu: Borsa İstanbul o şirketlerin endeksten çıkarıldığını açıkladı

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, 1 Aralık itibarıyla 4 şirketin Halka Arz Endeksi’nden (XHARZ) çıkarılacağını bildirdi.

Açıklamada, 1 Aralık’tan itibaren Halka Arz Endeksi’ne bağlı işlem görmeyecek olan hisseler, Agrotech Teknoloji (AGROT), 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), Ekos Teknoloji (EKOS) ve Tureks Turunç Madencilik (MARBL) şeklinde oldu.

AGROT, 23 Kasım 2023 tarihinden halka açılırken, BINHO 20 Kasım 2023, EKOS 21 Kasım 2023 ve MARBL da 8 Kasım 2023'te halka açıklmıştı.

Süre doldu

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin 8.18 maddesinin açıklaması şu şekilde:

“BIST Halka Arz Endeksi kapsamında olan bir şirket, işlem görmeye başladığı tarihi takip eden 25. ayın ilk işlem günü geçerli olacak şekilde endeksten çıkarılır.”