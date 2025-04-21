VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,2 azalışla 10.176,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yaklaşık yüzde 0,5 yükselişle 10.226,00 puana çıktı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 10.218,00 seviyesinden işlem gördü.

ABD'nin korumacı ticaret politikası piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bugün başlayacak ve hafta boyunca sürecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarına çevrildi.

Öte yandan, yurt içinde Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) cuma günü yayımlanan bültenine göre, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına, kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalar 30 Mayıs seans sonuna kadar uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) ve uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.300 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.