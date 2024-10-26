Wall Street uyumayacak: New York borsasında seans 22 saate çıkacak!

New York Borsası (NYSE), tamamen elektronik olan NYSE Arca platformunda işlem saatlerini 22 saate çıkarmayı planladığını duyurdu. Bu yeni düzenlemeye göre, borsa hafta içi her gün saat 01:30'da açılıp, 23:30'da kapanacak. Ancak bu planın yürürlüğe girmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) onay alınması gerekiyor.

Talep artıyor

Son yıllarda ABD piyasalarında tüm gün işlem yapma talebi artarken, Robinhood gibi platformlar da bu alanda adımlar atıyor. Robinhood, Mayıs 2023’te “24/5 işlem” uygulamasını başlatarak, pazar günleri saat 20:00’den cuma günleri saat 20:00’ye kadar açık olan bir ticaret penceresi sundu. Benzer şekilde, global kripto para piyasaları 7/24 işlem olanağı sunuyor.

NYSE'nin şu anki işlem saatleri ise, normal saatlerde 09:30 ile 16:00 arasında, genişletilmiş işlem saatlerinde ise 04:00 ile 20:00 arasında sürüyor. NYSE Arca, özellikle borsa yatırım fonları (ETF) ve 8.000'den fazla ABD menkul kıymeti için önde gelen bir platform olarak biliniyor. Yapılan açıklamaya göre, genişletilmiş işlem saatlerinde tüm ABD hisseleri, ETF’ler ve kapalı uçlu fonlar elektronik borsada işlem görebilecek.

Amaç: Global erişim sağlamak

NYSE Pazarları Başkanı Kevin Tyrrell, “ABD sermaye piyasalarının gücünü ve dünya genelinde ABD menkul kıymetlerine olan talebi yansıtan bu girişim, yatırımcılara farklı zaman dilimlerinde işlem yapma olanağı sunarak ABD sermaye piyasalarının öncüsü olmayı sürdürüyor” dedi. Genişletilmiş saatlerde yapılan işlemler Depository Trust and Clearing Corp. üzerinden takas edilecek.

Bu yeni adım, özellikle global yatırımcılar için daha geniş bir erişim sağlamak amacıyla NYSE'nin ABD sermaye piyasalarında işlem süresini artırma ve küresel yatırımcı talebini karşılama hedeflerini de ortaya koyuyor.