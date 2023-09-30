Borsanın taşıyıcısı yabancı girişi olacak

Üzeyir DOĞAN

Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı

Yurt dışında özellikle de ABD’de yükselen faizlerin yarattığı strese ve Çin’den konut sektöründen gelen olumsuz haberlere karşın Borsa İstanbul’da uluslararası kuruluşlar ve yabancı yatırım kuruluşlarından gelen olumlu açıklamalar, yabancı yatırımcı girişi başlayacağı beklentisini artırıyor.

Artan bu beklentiler fiyatlarda da karşılık bulmaya başladı. Önceki günlerde görece daha stabil kalan endeks ağırlığı yüksek hisselerde haftanın sonuna doğru yükselişlerin hız kazandığını gördük. Özellikle bankalar yabancı yatırımcının girişini hızlandırabilecek bazı adımların atılabileceği beklentisi ile cuma günü ön plana çıktı. Bankacılık endeksi cuma günü sergilediği güçlü yükselişle birlikte eylül ayı başında gördüğü zirve seviyeleri aşarak yeni rekorlar kırdı. Buna karşın BIST 100 endeksi eylül başındaki zirvelerini kırmayı bu haftaya bırakmış gibi görünüyor.

Önceki haftalarda da değindiğimiz üzere endeksin bundan sonraki taşıyıcısının yabancı girişleri olacağını düşünüyoruz. Yabancı girişlerinin de tanıdıkları, bildikleri piyasa geçmişi uzun soluklu olan, likiditesi yüksek şirketlerden başlayacağını tahmin etmek zor değil. Bu nedenle endeksin yükseleceğine dair beklenti içinde olan yatırımcılar, bu dönemde yan hisseler olarak tanımlayabileceğimiz, küçük orta ölçekli şirketler ve piyasa rüştünü yabancı nezdinde de henüz ispatlayamamış borsanın yeni şirketleri yerine bu şirketleri tercih edilebilir.

Yurt dışında ise yükselen ABD faizleri keyif kaçırmaya devam ederken, haftanın son iki günü burada yaşanan kısmi düşüşler az da olsa rahatlama sağladı. Hafta içinde yüzde 4,68’e kadar çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizleri hafta sonuna doğru yeniden yüzde 4,50 civarına geriledi. Buna rağmen ABD faizlerindeki yüksek seyir ABD’de hisse senetleri ve değerli metaller tarafında baskı oluşturmaya devam ediyor.

İçeride gündemin sakin beklentinin düşük olduğu günlerde buradaki baskıyı Borsa İstanbul üzerinde de hissettik. İlerleyen günlerde de yabancı girişi beklentisini olumsuz etkileyecek bir gelişme bu baskının hissedilmesine neden olabilir.

Diğer taraftan ABD’de yükselen faizler altının ons fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Bir süre daha bu baskı hissedilebilir, lakin biz bundan sonraki süreçte altının ons bazında düşüş sergilediği her dönemin özellikle 2024 sonu hedefli yatırımcılar için çok iyi alım fırsatı oluşturacağını düşünüyoruz. Bu nedenle orta uzun vadeli yatırımcıların portföylerinde altın ağırlığını artırmak için hazırlıklı olmalarını öneriyoruz.