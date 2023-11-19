Bu hafta dengeleri değiştirebilecek gelişmeler yaşanabilir

Bir yılı aşkın süredir küresel çapta devam eden "şahin" para politikaları, enflasyon endişesinin günden güne azalmasına yardımcı olurken, ekonomilerdeki yavaşlama sinyallerinin resesyon ihtimaline dönüşüp dönüşmeyeceği ise yakından takip ediliyor.

Altın yükselişe geçti

Haftalık bazda altının ons fiyatı yüzde 2,2 artışla 1.981 dolardan haftayı kapatırken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 17 baz puan gerileyerek yüzde 4,44 seviyesine indi.

ABD'de yoğun şirket bilançoları ve makroekonomik verilerin takip edildiği haftada New York borsaları pozitif bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste üçüncü haftaya taşıdı. Böylece New York pay piyasaları yaklaşık son üç ayın en yüksek seviyesine de çıkmış oldu.

Gelecek hafta için ise yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti. 20 Kasım ile başlayan haftanın veri takviminde;

• Pazartesi günü CB öncü göstergeler endeksi,

• Salı günü Chicago ulusal aktivite endeksi, ikinci el konut satışı, Fed toplantı tutanakları,

• Çarşamba günü dayanıklı mal siparişleri, tüketici güven endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları,

• Cuma günü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

• Perşembe günü ise ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa borsaları da pozitif

Enflasyon ve resesyon ikilemi denildiğinde ilk akla gelen bölge olan Avrupa'da geçen hafta açıklanan veriler karışık sinyaller verse de ABD'deki pozitif seyrin etkisiyle bölge pay piyasaları pozitif bir seyir izledi.

Gelecek hafta;

• Pazartesi günü Almanya'da ÜFE,

• Çarşamba günü Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi,

• Perşembe günü bölge genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI,

• Cuma günü Almanya'da büyüme verilerinin yanı sıra Lagarde'ın konuşması takip edilecek.

- Risk iştahı Asya’ya taşındı

ABD enflasyonunun beklenenden daha çok yavaşlamasının ardından, küresel pay piyasalarında artan risk iştahı Asya pay piyasalarına da taşındı. 20 Kasım ile başlayan haftada, Cuma günü Japonya'da TÜFE verileri takip edilecek. Perşembe günü ise Japonya'da tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Türkiye’de gözler Merkez Bankası’nda

Yurt içinde, geçen hafta dalgalı seyir izleyen BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,06 artışla 7.853,36 puandan tamamlarken, gelecek hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 37,50'ye çıkartacağını tahmin ediyor. Gelecek hafta yurt içi veri gündeminde;

• Pazartesi günü uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışı ÜFE,

• Salı günü tarımsal girdi fiyat endeksi,

• Çarşamba günü tüketici güven endeksi,

• Perşembe günü TCMB'nin faiz kararı,

• Haftalık para ve banka istatistikleri,

• Cuma günü kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi takip edilecek.