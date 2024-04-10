Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Altının ons fiyatı, dünya merkez bankası alımlarından destek bularak yükselirken, tarihi zirve seviyesine yakın seyrediyor. Ramazan Bayramı sebebiyle yurt içi piyasalar kapalı olurken; küresel piyasalar bugün ABD'den gelecek enflasyon verisini yakından takip edecek.

Bugünkü işlemlerde 2360 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,13 primle 2356 dolardan işlem gördü. Gram altın fiyatı ise, aynı dakikalarda yüzde 0,13 artışla 2443 liradan alıcı buldu.

Analistler ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade ederek, TÜFE'nin martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini kaydetti. Sürpriz gelecek bir veriyle piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yön verirken baktığı en önemli verilerden biri olduğu için oldukça kritik.