Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (18 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatı, Ortadoğu'da çatışmaların yayılabileceği endişelerinin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla yükselirken; jeopolitik risklerin artması ABD'de faizlerin bir süre daha yüksek kalacak olmasından kaynaklanan baskıları gölgede bıraktı.

2380 dolara kadar yükselen ons altın, saat 10.29 itibarıyla yüzde 0,70 artışla 2376 dolarda işlem gördü.

Gram altın ise, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle bugünkü işlemlerde 2490 liraya kadar çıkarken; şu dakikalarda yüzde 0,94 primle 2484 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.350,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.883,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 17.143,17 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 17.215,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.989,40 TL