  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını araştırıp takip ediyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 23 Nisan 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (23 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları)
Takip Et

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 23 Nisan 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 4.111,81 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 6.880,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 13.759,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 27.929,82 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 27.413,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 70.038,74 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.342,69 dolar

Konut kredisinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL?Konut kredisinde oranlar güncellendi! 1 milyon TL'nin geri ödemesi kaç TL?Ekonomi
Motorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıMotorine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Finans
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yükseliş sürüyor
New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası yükselişle açıldı
Trump göreve geldi: Dolar eridi, altın rekora koştu! TL ne durumda?
Altın rekora koştu! Dolar eridi: TL ne durumda?
Halka arzda ‘patron’ daha çok kazandı: 171 milyar TL’nin ne kadarı kasaya girdi?
Halka arzda ‘patron’ daha çok kazandı: 171 milyar TL’nin ne kadarı kasaya girdi?
Kearney: Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor
Kearney: Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisi sürüyor
22 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları

Altın Haberleri

22 Nisan 2025 güncel altın satış fiyatları
Dolar fiyatlarında yükseliş sürüyor

Finans Haberleri

Dolar fiyatlarında yükseliş sürüyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırım Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (22 Nisan 2025 dolar - Euro fiyatları)
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın finans yatırım