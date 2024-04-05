Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Nisan 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altının ons fiyatı, üst üste üçüncü haftasını yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Gram altın fiyatı ise, dolar/TL'deki artışla primli. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 5 Nisan 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatında, 5 işlem günü süren tarihi kazanımlar, piyasaların dikkatinin ABD tarım dışı istihdam verisine dönmesiyle durdu. Altın üst üste üçüncü haftayı da artıda kapamaya hazırlanıyor.
2267 - 2293 dolar arasında işlem gören ons altın, saat 10.51 itibarıyla yüzde 0,08 düşüşle 2286 dolarda bulundu. Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2320 ve 2350 dolar direnç, 2280 ve 2250 dolar seviyesi destek konumunda bulunuyor.
Analistler, dünya genelinde önemli merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne ne zaman gireceğine dair belirsizliğin devam ettiğini belirterek, Banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalar üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydetti.
İş gücü piyasasındaki sıkı duruşun ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daralttığını ifade eden analistler, bugünkü verilerin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları verebileceğini, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin tahminlerin yüzde 65 seviyesinde kalmaya devam ettiğini dile getirdi.
Gram altın primli
Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,33 yükselişle 2355 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 920 liradan satılıyor.
Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 2 bin 350 liradan tamamlamıştı.
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 2.340,20 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.121,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 8.121,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.926,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 39.198,29 TL
* Ons altın satış fiyatı: 2.277,86 dolar