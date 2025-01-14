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CFPB'den Capital One'a dava

ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Capital One'a yönelik açtığı davada bankayı yüksek faiz vaadiyle tüketicileri yanıltmak ve 2 milyar doları aşkın faiz ödemesinden kaçınmakla suçladı.

Haber Merkezi
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CFPB'den Capital One'a dava
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ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB)'den yapılan açıklamada, Capital One'ın tüketicilere sunduğu "360 Savings" tasarruf hesabının ülkenin "en iyi" ve "en yüksek" faiz oranlarından birini sağladığını vadettiği belirtildi.

Ülke çapında yükselen faiz oranlarına rağmen bankanın faiz oranını düşük seviyede dondurduğu ileri sürülen açıklamada, aynı dönemde önemli ölçüde daha fazla faiz ödemesi yapan "360 Performance Savings" hesabının sunulduğu kaydedildi.

Açıklamada Capital One'ın, "360 Savings" hesap sahiplerini yeni ürün hakkında bilgilendirmediği ve daha iyi faiz ödemesi yapan hesaptan haberdar etmemeye çalıştığı öne sürülerek, bunun milyonlarca tüketicinin 2 milyar dolardan fazla kayba uğramasına yol açtığı savunuldu.

Bankanın yüksek faizli hesaplar konusunda tüketicileri yanılttığı ifade edilen açıklamada, "en iyi" ve "en yüksek" faiz oranlarından birini sağladığı ve ortalama bir tasarruf hesabından çok daha fazla faiz kazandıracağı yönündeki yanlış beyanıyla ilgili yasayı ihlal ettiği aktarıldı.

Açıklamada, CFPB'nin Capital One'a açtığı davanın, şirketlerin hukuka aykırı davranışlarını durdurmayı, zarar gören tüketiciler için tazminat sağlamayı ve mağdurlara yardım fonuna ödenecek olan para cezalarını uygulamayı amaçladığı aktarıldı.

CFPB Direktörü Rohit Chopra konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bankalar, yerine getiremeyecekleri vaatlerle insanları kandırmamalı." ifadesini kullandı.

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