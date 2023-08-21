Citi'den dolar/TL öngörüsü

Citi Research, Türk lirasının dolar karşısında daha da zayıflamasını beklediğini belirterek, üç aylık vadeli işlemler aracılığıyla dolar/TL’de uzun pozisyon aldığını ve model portföyünde liranın ağırlığını azalttığını bildirdi.

Citi, dolar/TL’nin şu anda 27,16'dan 32'ye yükselmesini hedefleyerek, 25'te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, "TCMB'nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Citi, Merkez Bankası'nın perşembe günkü toplantıda faiz oranlarını beklendiği kadar artırmaması riskleri gördüğünü de vurguladı.

Dolarda primli seyir

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 27,06 TL seviyesinden tamamlarken, yeni güne yükselişle başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,20 TL'ye kadar yükselirken, saat 13.24 itibarıyla yüzde 0,33 primle 27,1579 TL'de işlem gördü.