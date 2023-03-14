Dikkatler ABD enflasyon verisinde: Piyasalarda oynaklık artabilir

Şenay ZEREN

Küresel piyasalar, Silicon Valley Bank (SVB) ve Signature Bank'ın iflası sonrası ABD bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin artmasıyla dünkü işlemlerde oldukça sert fiyatlamalara sahne oldu. Her ne kadar ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tedbirleri açıklasalar da piyasalarda risk algısı devam ediyor. Banka krizindeki gelişmeler bugün de piyasaların gündeminde olmayı sürdürürken, haftanın en kritik verisi olan ABD enflasyon verisi saat 15.30'da açıklanacak.

Ekonomistlerin beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 6 gelmesi yönünde. Kritik veri ocak ayında, piyasa beklentilerinin 0,2 üzerinde gelerek yüzde 6,4 oranında gerçekleşmişti. Buna karşın ABD yıllık enflasyonundaki düşüş eğilimi 7 aydır devam etti. Enflasyon verisi Fed’in para politikası kararlarında oldukça önemli. Fed enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için faiz artırımlarına, takviminden erken başlamıştı.

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon, manşet enflasyona göre daha kritik bir gösterge olarak takip ediliyor. Çekirdek enflasyondaki artış hızı da, manşet enflasyon verisi kadar önemli kritik.

Sürpriz gelecek bir enflasyon verisi sonrası, piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor. Beklentilerin altında gerçekleşen bir veri ile beraber, doların güç kaybetmesi, ABD tahvil faizlerinin düşmesi ve değerli metallerde yükselişin artması beklenebilir. ABD enflasyonu beklentileri aşarsa, dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde yükseliş, ters korelasyon etkisiyle değerli metallerde baskı yaşanabilir.

Fed faiz politikasını değiştir mi?

Fed Başkanı Powell'ın önceki günlerde yaptığı konuşmasında, faizde zirve seviyenin beklenenden yüksek olabileceğini belirtmesininden sonra, Fed'den faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükselişti. Üzerinden bir hafta geçmeden yaşanan 'banka krizi' ile fiyatlamalar değişti. Geldiğimiz noktada 50 baz puanlık faiz artırımı masadan kalkarken, Fed'in mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 75 ihtimalle öngörülüyor. Yabancı kurumlar arasında, Fed'in bu toplantıda faiz artırımını pas geçebileceğine yönelik beklentiler bulunurken; bazı kurumlar ise, Fed'den faiz indirimi bekliyor. Ayrıca bankanın bu toplantıdan sonra yılın devamında faiz artırmayacağına yönelik beklentiler de öne çıkıyor.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantısı 21-22 Mart’ta yapılacak.

Beklenti üzeri enflasyonda 25 baz puan artırım kesinlik kazanır

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu

Piyasalarda dün tüm gün Silicon Valley Bank’ta (SVB) yaşanan gelişmelerin etkisini gördük. Bu bankanın kapatılmasının ardından bu durumun diğer bankalara sıçrama endişesi ile piyasada panik hareketleri vardı. Güvenli liman olarak ABD tahvillerine giriş neticesinde, 10 yıllık faizler yüzde 4.00 seviyelerinden yüzde 3.40’a kadar geriledi. Fakat mevcut görünüme baktığımda panik havasını nispeten azaldığını düşünüyorum. Dün özellikle ABD Başkanı Biden’in insanları ve piyasaları rahatlatmak için yaptığı konuşma önemliydi. Tabii bu konu bir anda ortadan kalkmaz fakat olayların daha da büyüyeceğini düşünmüyorum.

Dün yaşanan bu gelişmeler neticesinde Fed’e yönelik faiz beklentilerinin 180 derece değiştiğini gördük. Geçen hafta 50 baz puan artırım beklentileri çoğunluktayken, bu durum 25 baz puana geriledi. Hatta bazı büyük kurumlar Fed’in faiz artırımını pas geçeceğini, bir kurum ise faiz indireceğini düşünüyor. Açıkçası bu beklentiler bana fanteziden ibaret geliyor.

Birkaç küçük çaplı bankanın riskini yönetememesinin sebebi faiz artırımları değildir, çaresi de Fed’in faiz artırımlarına ara vermesi olmayacaktır. Mevcut enflasyon problemi varken Fed’in faiz artırımına ara vermesi kendi ayağına sıkmak olur.

Bugün enflasyonda aylık bazda yüzde 0,4 artış bekleniyor. Beklenti üzeri bir veride 25 baz puan artırım kesinlik kazanacakken, bir sonraki toplantılara yönelik beklentiler de artış gösterecektir. Bu durum dolar endeksini yeniden güçlendirir ve piyasalarda risk iştahını azaltır. Beklenti altında bir enflasyonda ise piyasalara risk iştahının yükselmesini bekleriz. Yani kısacası piyasalar bu aşamada enflasyon verilerine göre şekillenecektir.