Dolar endeksinde yön yukarı mı? Uzman isim değerlendirdi

ING döviz analisti Francesco Pesole, Ortadoğu'daki gerginliklere ilişkin endişelerin azalması nedeniyle risk duyarlılığının iyileşmesiyle doların gerilediğini, ancak bu haftanın ilerleyen günlerinde ABD verilerinin doları tekrar yükseltebileceğini söylüyor.

Pesole, "Dolar, daha sakin bir risk ortamı nedeniyle ivmesinde daha fazla yumuşama görebilir; ancak verilerin devam eden enflasyon sorunlarıyla birlikte dirençli bir ABD ekonomisi fikrini güçlendirdiğini görüyoruz. Bu nedenle daha güçlü bir dolar için temel argümanlar zayıflamamalı" dedi.

Piyasa perşembe günü açıklanacak ABD'nin ilk çeyrek öncü büyüme verilerine ve cuma günü açıklanacak PCE enflasyon verilerine odaklanacak.