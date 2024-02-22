Dolar fiyatları bugün ne kadar? 21 Şubat güncel dolar fiyatları
Döviz kurlarında yukarı yönlü hareket sürerken; dolar fiyatları, açılış sonrasında 31,0826 TL'ye kadar yükseldi ve piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Yurt içi piyasalar, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 22 Şubat döviz kuru fiyatları...
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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 31,0039 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 31,0256 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 31,0826 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 31,0303 TL seviyesinde hareket etti.
Öte yandan dolar, 15 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 31,1615 TL'ye çıkarmıştı.