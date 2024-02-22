Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat 2024 güncel altın fiyatları...

Ons altın fiyatı, zayıf dolar ve Ortadoğu'da tırmanan gerilimden destek alarak yükselirken; piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizlere ilişkin tahminleri konusunda ipucu verebilecek verileri takip ediyor.

2030 dolara kadar yükselen ons altın, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 2030 dolardan işlem gördü.

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle değer kazancını sürdüren gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2028,76 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,40 primle 2025 liradan alıcı buluyor.