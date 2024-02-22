Borsa İstanbul zirveye yakın
Borsa İstanbul, dünkü düşüşünden sonra yeni günde yükselirken 9380 puana kadar çıktı. BIST 100 endeksinin gün içi rekor 9404 puan seviyesinde bulunuyor.
Borsa İstanbul, dün günü değer kaybıyla tamamladıktan sonra yeni güne primli başladı. Yurt içi piyasalar bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Yeni Başkan Fatih Karahan yönetiminde ilk kez toplanacak kurul, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Genel beklenti, bankanın faize dokunmayacağı yönünde. Piyasalar, karar metnindeki ifadeleri yakında izleyecek.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,51 değer kazanarak 9359 puandan başlarken; saat 10.38 itibarıyla yüzde 0,68 yükselişle 9377 puanda bulundu.
Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydederken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 1,19 ve yüzde 0,72 oranında kazançla işlem gördü.
BIST 100 endeksinde teknik açıdan, 9400 ve 9500 seviyeleri direnç, 9300 ve 9200 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.
Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 9312 puandan tamamlamıştı.