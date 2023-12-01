Dolar ile Euro yeniden eşitlenebilir mi?

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, strateji araştırma notunda Euro/dolar paritesine ilişkin tahminlerde bulundu. Euro/dolar paritesi, ekim ayında 1,0600 civarında işlem görürken, Nisan 2024'e kadar Euro/dolar'ın 1,0 seviyesine gerileyeceğini tahmin eden banka, bu hedefe hala ulaşılabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Morgan Stanley, şu anda gerekli olan yüzde 10'luk düşüşün büyük olduğunu söylese de, dolardaki satış dalgasının sona ermiş olabileceğini ve en azından konsolidasyon olabileceğini ifade etti. Banka, mevcut seviyelerin de 1,1000'in üzerinde bir stop ile satış için cazip göründüğünü söyledi.

Morgan Stanley'e göre, aralık ayındaki merkez bankası politika açıklamaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) piyasa fiyatlamasına karşı çıkması ve/veya Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) daha düşük enflasyon tahmin etmesi durumunda Euro/doları kesinlikle etkileyebilir ve bu da daha erken faiz indirimleri için piyasa fiyatlamasındaki son değişimi destekleyecektir.

FX opsiyon piyasaları, bu merkez bankası toplantılarından ve gelecek haftaki ABD tarım dışı istihdam verilerinden kaynaklanan potansiyel volatilite riskini vurguluyor.