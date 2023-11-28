Dolar kritik seviyeye adım adım yaklaşıyor

Dolar fiyatlarında sınırlı yükseliş devam ederken, haftanın ikinci işlem gününde 28,9384 TL'ye kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Kur, saat 09.21 itibarıyla yüzde 0,09 yükselişle 28,9348 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 28,9095 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 28,9289 TL'den başladı.

Euro/TL yeni zirve arayışında

Euro fiyatları, sığ piyasada 31,7410 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,01 artışla 31,6976 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,5448 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında düşüşle 103,19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0948 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 40,84 seviyesinde bulunuyor.