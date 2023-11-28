Gram altında soluksuz yükseliş sürüyor

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı döngüsünün sonuna gelindiği

beklentilerinin dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerini baskılamasıyla 6 ayın zirvesindeki hareketini sürdürüyor. 2024 dolara kadar yükselen sarı maden, saat 17.15 itibarıyla yüzde 0,46 yükselişle 2023 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 2020 ve 2030 dolar seviyeleri direnç, 1990 ve 1980 dolar destek konumunda bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiğine yönelik fiyatlamaların güçlenmeye devam etmesine karşın gelecek dönemde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle yatırımcıları temkinli davrandığını ifade etti.

Fed'in yaklaşık 2 yıldır devam eden şahin politika döngüsünün sonuna yaklaşılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 arasında olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Gram altında yeni zirve

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL'deki yükselişin etkisiyle tarihi rekor seviyesini 1882 liraya taşıdı. Gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,60 primle 1881 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 85 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 600 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1872 liradan tamamlamıştı.