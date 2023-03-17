Dolar kuru 19 TL’nin üzerinde işlem görüyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 18,99 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,9690 TL seviyesini, en yüksek ise 19,0440 TL seviyesini görürken; kur saat 11:25 itibarıyla 19,0046 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,3124 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,2620 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,1039 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,36 oranında düşüşle 104,04 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinde teknik açıdan 103,5 destek, 104,5 seviyesi direnç konumunda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0655 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11,41 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 10,82 seviyesinde bulunuyor.

Dolar dünyada güç kaybediyor

ABD ve Avrupa'da bankacılık krizine yönelik atılan adımlar ve ABD'de para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla, doların diğer para birimleri karşısında güç kaybediyor.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.