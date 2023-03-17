Borsa İstanbul'da küresel etki

Küresel piyasalarda yaşanan negatif hava Borsa İstanbul'a da yansıdı. BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre 48,11 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 5 bin 277 puana yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi. Endeks gün içerisinde en yüksek 5 bin 291 puanı, en düşük ise 5 bin 136 puanı gördü. BIST 100 endeksi kapanışta yüzde 1,78 oranında düşüşle 5 bin 136 puanda hareket etti.

Borsa İstanbul 4 işlem günü aradan sonra, dün günü değer kazancıyla tamamlarken, haftanın son işlem gününe de yükselişle başlamıştı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydederken; gün sonunda sırasıyla yüzde 1,92 ve yüzde 2,49 oranında düştü.

BIST 100 endeksinde teknik açıdan 5 bin 300 ve 5 bin 340 seviyeleri direnç, 5 bin 200 puan destek konumunda bulunuyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 2,11 artışla 5 bin 229 puandan kapandı.

Fed'den 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor

Dün, ABD Hazine Bakanlığı, ABD Merkez Bankası (Fed) ve ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat aldığını duyurdu.

ABD'de enflasyonla mücadelenin bir süre daha devam edebileceğine yönelik tahminlerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta 25 baz puan faiz artışına gideceğine yönelik beklentiler yüzde 86 seviyesine çıktı.