SVB Finans, iflas koruma başvurusunda bulundu

SVB'nin iflasının sektör geneline yayılmasını önlemek için atılan acil durum adımları endişeleri gidermekte başarısız olurken SVB Financial iflas koruma başvurusuna yönelik adım attı.

Şirket, SVB Capital ve SVB Securities de dahil olmak üzere işletmeleri için stratejik alternatifleri değerlendireceğine yönelik bu hafta açıklamada bulunmuştu.

ABD bankalarının hisseleri borsa açılışı öncesi işlemlerde %1.5 ve %2 arasında geriledi.

Yaklaşık 175 milyar dolar mevduatın bulunduğu Silikon Vadisi Bankası (SVB), ABD'nin 2008 yılındaki finansal krizden bu yana el koyduğu en büyük banka oldu.

ABD'de yüksek miktarda istihdam sağlayan, girişim sermayesi fonlarından aldıkları paralarla hızlı büyüme peşinde koşan binlerce erken aşama şirketin SVB'de hesabı bulunuyordu.

Ancak geçen hafta kısa bir süre içinde, birçok mudinin aynı anda paralarını çekmeye çalışması sonrası tetiklenen süreç, bankanın karşılayamayacağı bir külfet yarattı.