Dolar kuru 19,04 TL’nin üzerinde

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,02 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 19,03 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni güne yatay seviyede başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 19,0030 TL seviyesini, en yüksek ise 19,3210 TL seviyesini görürken; kur saat 10:59 itibarıyla 19,0412 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,7829 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,5278 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3773 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,04 oranında düşüşle 103,22 seviyesinde bulunuyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 102,6 destek, 104,5 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0776 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,06 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13,31 seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcılarda temkinli duruş

Analistler, küresel ölçekte bankacılık sektöründeki gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü söyledi.

Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını anımsatarak, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini vurguladı.