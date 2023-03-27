Dolar kuru 19,09 TL’de hareket ediyor

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 19,05 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 19,08 TL’de başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 18,9750 TL seviyesini, en yüksek ise Türkiye piyasaları kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 19,2440 TL seviyesini görürken; kur saat 13:20 itibarıyla 19,0925 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 20,7334 TL'yi görürken; şu dakikalarda 20,5667 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,4194 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 103,09 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0765 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,11 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,00 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bankacılık sistemine ilişkin devam eden endişeler ve yeniden gündeme gelen resesyon korkusunun varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.