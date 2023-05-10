Dolar kuru 19,53 TL’de işlem görüyor

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 19,51 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 19,4850 TL seviyesini, en yüksek ise 19,5560 TL seviyesini gördü. Kur saat 13:14 itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 19,5349 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 21,4460 TL'yi görürken; şu dakikalarda 21,4055 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 24,6812 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,07 oranında yükselişle 101,46 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi teknik açıdan, 101 destek, 103 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0958 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12,78 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15,84 seviyesinde bulunuyor.

ABD enflasyon verisi takip edilecek

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de devam eden borç krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, ülkede bugün açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi.

ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in hazirandaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin beklentileri etkileyebileceğini ifade eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalinin güç kazanmaya devam ettiğini ve Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik öngörülerin yüzde 25 seviyesine çıktığını kaydetti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yaptığı sözle yönlendirmede, enflasyonun gelecek 2 yılda bankanın uzun vadede hedefi olan yüzde 2'ye dönmeden önce bu yıl yüzde 3,25 civarına düşmesini beklediğini belirtti. Fed'in faiz artırımını tamamladığını söylemediğini aktaran Williams, enflasyon düşmezse ek faiz artışlarının mümkün olabileceğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine bir aydan az bir süre kalırken, ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle yaptığı toplantı sonrası borç limiti konusunda "verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve cuma günü tekrar bir araya geleceklerini bildirdi.