Dolar ve borsa seçimden sonra hızlı yükselir mi? Uzman isim değerlendirdi

Nasıl Bir Ekonomi youtube kanalımızda yayınlanan 'Haftanın Stratejisi' programımızın bu haftaki konuğu, Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli oldu. Gümülcineli, borsa, dolar ve altında olası piyasa hareketlerinin yanında; yaklaşan yerel seçim sonrası özellikle borsa ve dolar/TL özelinde yaşanabilecek senaryolarını değerlendirdi.

Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcineli, seçim sonrası borsada olası eğilimi şöyle açıkladı: "Yerel seçimin şöyle bir handikapı var; seçimin tekrarlanması ve sonuçlanmasının uzaması halinde Türk yatırımcısı daha negatif bir tepki verebilir. Yabancı yatırımcı ise, 'Para politikası hali hazırda sıkılığını koruyor mu?' gibi farklı kriterlere bakacaktır.

Seçim sonrası, yerli tarafta realizasyon için bir tetiklenme olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Öte yandan portföyler de tercihlerini değiştirebilir."

Dolar seçim sonrası nasıl hareket eder?

Gümülcineli, seçim sonrası dolardaki olası tepkiyi ise şöyle belirtti: "Dolarda, yılın başından bu yana yüzde 5'lik bir yükseliş var. Seçim sonrası dolarda sert bir hareket olması için, alıcı ve satıcı tarafında 'Türkiye'nin daha yüksek bir cari açık vermesi gibi' durumu değiştiren gelişme olması lazım. Alıcı-satıcı tarafında seçimden sonra değişecek bir şey olacağını düşünmüyorum. Ancak bu nasıl olur; para politikasındaki duruşta, Merkez Bankası ve ekonomi yönetiminde bir değişiklik yaşanması halinde dolar/TL'de ciddi bir yükseliş yaratır."

Figen Özavcı Gümülcineli, aynı zamanda yatırımcılar için portföy sepeti de oluşturdu.