Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Ocak döviz kuru fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,1368 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1371 TL'den başladı. Gün içerisinde en yüksek 30,1880 TL seviyesini gören kur; saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 30,1362 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 32,9850 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,39 primle 32,8999 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,2912 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında kayıpla 103,18 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0903 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,92 seviyesinde bulunuyor.