Dolar ve Euro'da son durum: Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Ocak döviz kuru fiyatları)
Dolar fiyatları, gün içerisinde en yüksek 30,1880 TL seviyesini görürken; Euro fiyatlarında yukarı yönlü hareket sürüyor. Dolar ve Euro kurunda son durum haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki, dolar - Euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? İşte 18 Ocak 2023 Pazartesi gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,1368 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,1371 TL'den başladı. Gün içerisinde en yüksek 30,1880 TL seviyesini gören kur; saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,02 yükselişle 30,1362 TL'de hareket etti.
Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 32,9850 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,39 primle 32,8999 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,2912 TL seviyesinde işlem görüyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,17 oranında kayıpla 103,18 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0903 seviyelerinde hareket ediyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,33 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,92 seviyesinde bulunuyor.