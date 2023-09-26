Dolar yeni tarihi zirvesini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,45 TL'ye kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Kur, saat 10.12 itibarıyla yüzde 0,10 kazançla 27,23 TL'de hareket etti. Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise, 27,20 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 27,21 TL seviyesinden başlamıştı.

Euro kuru da sığ piyasada en yüksek 29,13 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,12 kayıpla 28,80 TL'de bulunuyor. Euro/dolar paritesindeki düşüş Euro/TL'yi de baskılıyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,15 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,18 oranında artışla 106,17 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0573 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,34 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,51 seviyesinde bulunuyor.