Dev Alman bankasından dolar TL tahmini

Commerzbank Gelişen Piyasa Ekonomisti Tatha Ghose, Türk Lirası’nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizleri yüzde 50 seviyesine çıkarması sonrası istikrarlı bir seyir izlediğini açıkladı.

Enflasyonun haziran ayında aşağı yönlü sürpriz yaptığını belirten Ghose, TCMB’nin döviz rezervlerindeki toparlanmaya da işaret etti.

Ghose, ABD'deki verilerin de TL ve diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine destek olduğunu vurguladı.

Yılsonu dolar/TL tahmini

Ghose, belirsizliğe de dikkat çekerken, dolar/TL için yıl sonu tahminini 35 seviyesinde tuttuklarını açıkladı.

Coomerbank’ın araştırma notunda, geleneksel ekonomi politikalarına bağlı kalınacağının da piyasaya güvence verdiğini belirtti.

“Bu kritik bir test olacak”

TCMB yönetiminin enflasyonda ılımlı beklentileri yanında, baz etkisiyle görülecek yüzeysel yavaşlamanın fiyat artışlarına etki etmemesi halinde “kritik bir test” ile “yeni bir güven krizi yaşanma riskine” yol açacağını belirtti.