Dolar, 33 liranın üzerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,02 seviyesinden işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 32,8328'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 33,0472 seviyesine kadar yükseldi.

Euro/TL de 35,9599 ile yeni zirve seviyesini gördü.

İngiliz sterlini, ABD doları karşısında son ayların en yüksek seviyelerinde işlem görürken, sterlin/TL yükselişle 42,7790 seviyelerinde karşılık buluyor.

Dolar endeksi, dün azalışla günü 104,4 seviyesinden kapatırken, bugün gün ortasında sınırlı gerilemeyle 104,04 seviyesinde seyrediyor.

Euro/dolar paritesi, dünkü kapanışına göre yükselişle başladığı günde 1,088 seviyesinden karşılık buluyor.

Uzmanların gözü Fed'de!

Analistler, ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesi beklentilerinin güçlendiğini belirterek, gözlerin bugün ülkede açıklanacak üretici enflasyonu verilerine çevrildiğini söyledi.

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bugün 15:30'da ABD ÜFE izlenecek.

Analistler, ABD enflasyon verilerinin, dezenflasyon trendinin tekrar rayına girdiği yönündeki görüşleri güçlendirdiğini, Fed'in faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına dair beklentileri artırdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitmesine kesin gözüyle bakılırken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapılabileceği de fiyatlamalara dahil oldu.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 1 milyar 235 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 263 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cari açığın milli gelire oranı, 2023 sonu milli geliri dikkate alındığında yaklaşık yüzde 2,25'e düştü.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.