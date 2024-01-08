Dolar fiyatlarında rekor serisi sürüyor (8 Ocak güncel dolar fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 29,8403 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 29,8878 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 29,8971 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 10.49 itibarıyla yüzde 0,18 yükselişle 29,8927 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,9030 TL'ye kadar tırmanırken; 5 Ocak'ta sığ piyasada rekor seviyesini 29,9191 TL'ye çıkarmıştı.

Euro 33 TL'nin üzerini test etti

Euro fiyatları, sığ piyasada yeniden 33 TL'nin üzerini test ederken; şu dakikalarda yüzde 0,22 artışla 32,7483 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,0050 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 102,40 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0944 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 27,14 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 41,37 seviyesinde bulunuyor.