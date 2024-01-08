Altın fiyatlarında 'dolar' baskısı (8 Ocak altın fiyatları)

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimi beklentilerinin

hafiflemesiyle beraber, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle geriliyor. Küresel piyasalar, bu hafta ABD enflasyon verisini yakından takip edecek.

2027 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 10.13 itibarıyla yüzde 0,54 kayıpla 2032 dolardan işlem görüyor.

1947 liraya kadar gerileyen gram altın ise, şu dakikalarda yüzde 0,36 düşüşle 1953 liradan alıcı buldu.