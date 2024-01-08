Altın fiyatlarında 'dolar' baskısı (8 Ocak altın fiyatları)
Ons altın fiyatı, 3 hafta aralıksız yükselişinin ardından geçen haftayı düşüşle tamamlarken; yeni haftada da kaybını sürdürüyor. Gram altın fiyatı da, ons altına paralel geriliyor. Altın fiyatlarındaki düşüşte dolar endeksindeki güçlenme etkili oluyor.
Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) erken faiz indirimi beklentilerinin
hafiflemesiyle beraber, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle geriliyor. Küresel piyasalar, bu hafta ABD enflasyon verisini yakından takip edecek.
2027 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, saat 10.13 itibarıyla yüzde 0,54 kayıpla 2032 dolardan işlem görüyor.
1947 liraya kadar gerileyen gram altın ise, şu dakikalarda yüzde 0,36 düşüşle 1953 liradan alıcı buldu.