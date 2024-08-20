  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Dolar, küresel piyasalarda sert geriledi
Takip Et

Dolar, küresel piyasalarda sert geriledi

Dolar, kur sepeti karşısında 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar, küresel piyasalarda sert geriledi
Takip Et

Dolar, Fed'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileriyle bir gecede bir sepet para birimi karşısında 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

ING analisti Chris Turner, DXY dolar endeksinin, ABD'nin resesyon korkularının Fed'in faiz indirimi bahislerinde keskin bir artışa neden olduğu ve küresel hisse senetlerini keskin bir şekilde düşürdüğü 5 Ağustos'taki 102,160 seviyesinin altında işlem görmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Turner, “Doğru, hisse senedi piyasalarında güçlü bir toparlanma gördük ve Fed'den dramatik bir gevşeme fiyatlamaya gerek yok- ama eğer öyleyse, o zaman dolar gerçekte olduğundan çok daha iyi durumda olmalı.” diye konuştu.

DXY 101,912 seviyesinde sabit seyrederken, daha önce 101,769 seviyesine kadar gerilemişti.

İsveç Merkez Bankası’ndan faiz indirimiİsveç Merkez Bankası’ndan faiz indirimiEkonomi
Küresel piyasalarda Powell, yurt içinde faiz kararı izleniyorKüresel piyasalarda Powell, yurt içinde faiz kararı izleniyorEkonomi

 

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında yükseliş sürüyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar fiyatlarında son durum
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
JP Morgan 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptı
JP Morgan 2025 yılı için dolar/TL tahmini yaptı
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ağustos 2024 dolar-Euro fiyatları)
Vatandaş dövize yöneldi
Vatandaş dövize yöneldi