Dolar, küresel piyasalarda sert geriledi

Dolar, Fed'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileriyle bir gecede bir sepet para birimi karşısında 7,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

ING analisti Chris Turner, DXY dolar endeksinin, ABD'nin resesyon korkularının Fed'in faiz indirimi bahislerinde keskin bir artışa neden olduğu ve küresel hisse senetlerini keskin bir şekilde düşürdüğü 5 Ağustos'taki 102,160 seviyesinin altında işlem görmesinin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Turner, “Doğru, hisse senedi piyasalarında güçlü bir toparlanma gördük ve Fed'den dramatik bir gevşeme fiyatlamaya gerek yok- ama eğer öyleyse, o zaman dolar gerçekte olduğundan çok daha iyi durumda olmalı.” diye konuştu.

DXY 101,912 seviyesinde sabit seyrederken, daha önce 101,769 seviyesine kadar gerilemişti.