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Dolarda düşüş beklentisi öne çıkıyor

ABD-Çin geriliminin gevşemesiyle dolar endeksi 98,4-99,4 aralığının altına düşebilir.

Haber Merkezi
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Dolarda düşüş beklentisi öne çıkıyor
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DBS Group Research'ten Philip Wee, DXY Endeksi olarak da bilinen ABD Dolar Endeksi'nin iki gelişme üzerine bu ay 98,4-99,4 aralığının altına düşebileceğini söyledi.

Wee, “Birincisi, ABD ve Çin, 12 Mayıs'ta Cenevre'deki ticaret ateşkesi sırasında varılan anlaşmanın şartlarını yeniden belirleme konusunda fikir birliğine vardı. Yatırımcılar ABD-Çin ticaret gerilimindeki herhangi bir gevşemeyi memnuniyetle karşılayacaktır" dedi.

Wee, ikinci olarak, Başkan Trump'ın “yüksek gümrük vergilerine rağmen bugünkü TÜFE enflasyon okumaları sabit kalırsa Fed'i faizleri düşürmeye tekrar zorlayacağını” da vurguladı.

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