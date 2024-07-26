Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)
Döviz kurlarında hareketlilik devam ederken, dolar fiyatları tarihi rekor seviyesine yakın işlem görüyor. Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 26 Temmuz 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 33,0121 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 33,0911 TL'den başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içinde 33,1490 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle tarihi zirvesine kadar yaklaştı. Kur, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle 33,1070 TL seviyesinde hareket etti.
Euro fiyatları, 36 TL'nin üzerinde işlem görmeyi sürdürürken; gün içinde 36,0430 TL'ye kadar yükseldi. Euro şu sıralarda ise, yüzde 0,29 primle 35,9606 TL seviyesinde bulunuyor.
İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 42,6043 TL seviyesinde işlem görüyor.