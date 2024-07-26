Dolar/TL bugün ne kadar? (26 Temmuz 2024 dolar-Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 33,0121 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 33,0911 TL'den başladı. Dolar kuru yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, gün içinde 33,1490 TL'ye kadar yükseldi ve böylelikle tarihi zirvesine kadar yaklaştı. Kur, saat 09.09 itibarıyla yüzde 0,38 yükselişle 33,1070 TL seviyesinde hareket etti.

Euro fiyatları, 36 TL'nin üzerinde işlem görmeyi sürdürürken; gün içinde 36,0430 TL'ye kadar yükseldi. Euro şu sıralarda ise, yüzde 0,29 primle 35,9606 TL seviyesinde bulunuyor.

İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 42,6043 TL seviyesinde işlem görüyor.