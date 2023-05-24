Dolarda makas yeniden yüzde 5’in üzerinde

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye’de 14 Mayıs seçimleri öncesindeki hafta bankalararası piyasada döviz fiyatları ile serbest piyasa ve bankalardan satıştaki fiyatı arasındaki makas yüzde 10’un üzerine çıkmıştı. Seçim sonrasındaki haftada ise bankalararası piyasada kurda artış yaşanmasının da etkisiyle satış fiyatları arasındaki makas yüzde 2,5’e kadar gerilemişti. 28 Mayıs seçimlerine günler kala makas yeniden açıldı. Bugün bankalararası piyasada dolar/TL 19.89 seviyesinden satılırken serbest piyasada 21.25, bankalarda ise ortalama 21.40 seviyesinden satıldı. Böylece serbest piyasa ile bankalararası piyasa arasındaki satış farkı yüzde 6,8-7,6 seviyelerine yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda olduğu gibi ikinci tur öncesinde de vatandaşın döviz talebinin arttığını dile getiren bankacılık kaynakları ayrıca bankaların tüzellere döviz satışında belli bir saat sonrasında sınırlama olduğunu ve bunun da makası arttırdığını ileri sürdü. 14 Mayıs seçimleri öncesindeki hafta Merkez Bankası'nın bankalardan tüzel müşterilere döviz satışını yasakladığı da iddia edilmişti. Çoklu kur oluşma tehlikesine işaret eden bankacılık sektörü kaynakları asıl önemli olanın ise bankalaradaki alım satım makası olduğuna da işaret etti.

Kur korumalı mevduat dönüşlerinin yoğunlaşmasının da makası artırıcı etkisi olduğunu söyleyen bankacılık sektörü kaynakları döviz dönüşlü KKM yapan tasarruf sahiplerinin vade sonunda döviz talep edebildiğini hatırlattı.