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Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Haziran 2024 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 12 Haziran 2024 Çarşamba gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
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Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Haziran 2024 dolar - Euro fiyatları)
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Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3614 TL'de hareket ederken; yeni güne 32,3490 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 32,2910 TL seviyesini, en yüksek 32,3980 TL'yi görürken; kur saat 08.44 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 32,3343 TL'de hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 34,6998 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,09 kayıpla 34,7958 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,2813 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında gerilerken 104,85 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0743 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,46 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,95 seviyesinde bulunuyor.

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