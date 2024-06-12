Dolar/TL bugün ne kadar? (12 Haziran 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,3614 TL'de hareket ederken; yeni güne 32,3490 TL'den başladı. Dolar kuru, gün içinde en düşük 32,2910 TL seviyesini, en yüksek 32,3980 TL'yi görürken; kur saat 08.44 itibarıyla yüzde 0,08 yükselişle 32,3343 TL'de hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en düşük 34,6998 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,09 kayıpla 34,7958 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,2813 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,33 oranında gerilerken 104,85 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0743 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 28,46 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,95 seviyesinde bulunuyor.