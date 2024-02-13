Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Şubat 2024 dolar - Euro fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,7072 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,7176 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,7207 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,01 yükselişle 30,7110 TL seviyesinde hareket etti.

Aynı zamanda dolar, bugün Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 30,7410 TL'ye kadar tırmanırken; 6 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,7999 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL'de yatay seyir

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,1720 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,04 düşüşle 33,0973 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,7655 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında düşüşle 104,19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0768 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,24 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,75 seviyesinde bulunuyor.