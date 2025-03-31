Dolar/TL bugün ne kadar? (31 Mart 2025 dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 31 Mart 2025 Pazartesi gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:14 itibarıyla 37,9541 (alış) 37,9766'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 41,1761 TL seviyelerinde seyrediyor.