  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

İşte 6 Şubat 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:16 itibarıyla 35,8948 (alış) 35,9290'dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4687 TL seviyelerinde seyrediyor.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Finans
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
İşte en değerli şirketlerin ocak performansı: Sıralama değişti mi?
İşte en değerli şirketlerin ocak performansı
Yuanda aşağı yönlü risk devam ediyor
Yuanda aşağı yönlü risk devam ediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları)
5 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Dolar Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (5 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)

Euro Haberleri

Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Şubat 2025 dolar - Euro fiyatları)
6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...

Finans Haberleri

6 Şubat 2025 güncel altın satış fiyatları...
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar euro finans yatırım