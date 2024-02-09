Dolar/TL bugün ne kadar? (9 Şubat döviz kuru fiyatları)

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 30,6050 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 30,6798 TL'den başladı. Kur, açılış sonrasında 30,6813 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar, saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,28 yükselişle 30,6744 TL seviyesinde hareket etti.

Öte yandan dolar kuru, 6 Şubat'ta sığ piyasada rekor seviyesini 30,7999 TL'ye çıkarmıştı.

Euro/TL primli

Euro fiyatları da sığ piyasada 33,1200 TL'ye kadar çıkarken, şu dakikalarda yüzde 0,07 artışla 33,0761 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 38,7173 TL'de işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,03 oranında düşüşle 104,19 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0772 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,71 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 42,79 seviyesinde bulunuyor.