Döviz mevduatı 1,72 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 174 milyar 630,2 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 23 Şubat ile sona eren haftada 176 milyar 351,7 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 624,2 milyon dolar artarak 103 milyar 30,5 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 97,2 milyon dolar artarak 73 milyar 321,2 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 1 milyar 141 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 257 milyon dolar yükselirken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 884 milyon dolar artış gösterdi.