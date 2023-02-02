Döviz mevduatı iki haftada 2.7 milyar dolar geriledi

İSTANBUL / EKONOMİ

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre 27 Ocak haftasında tüzel kişilerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 1 milyar 322 milyon dolar geriledi. Gerçek kişilerde de parite etkisinden arındırılmış olarak 763 milyon dolarlık döviz mevduatı düşüş yaşandı.

20 Ocak haftasında parite etkisinden arındırılmış olarak 616 milyon dolarlık bir düşüş vardı. 27 Ocak haftasında ise toplamda 2 milyar 85 milyon dolarlık döviz mevduatı çözülmesi gerçekleşti.

Yılın ilk iki haftasında döviz mevduatında yukarı yönlü seyir varken son iki haftadaki gerileme parite etkisinden arındırılmış olarak 2.7 milyar doları buldu.

Verilere göre 27 Ocak haftasında hem gerçek hem de tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatındaki düşüş daha belirgin oldu. Gerçek kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 735 milyon dolar, tüzel kişilerin ise 615 milyon dolar azaldı. Toplamda Euro cinsi döviz mevduatının parite etkisinden arındırılmış dolar karşılığı 787 milyon dolar düştü.

Net uluslararası rezervlerde düşüş

Merkez Bankası verilerine göre TCMB IMF tanımlı net uluslararası rezervleri 27 Ocak haftasında 906.6 milyon dolar azaldı. Böylece net uluslararası rezervler 26 milyar 716,4 milyon dolardan, 27 Ocak haftasında 25 milyar 809,8 milyon dolara indi.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri ise 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 604 milyon dolar azalarak 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

Verilere göre, 27 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 948 milyon dolar azalışla 76 milyar 206 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 20 Ocak'ta 79 milyar 154 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 344 milyon dolar artarak 49 milyar 589 milyon dolardan 50 milyar 933 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 604 milyon dolar azalışla 128 milyar 743 milyon dolardan 127 milyar 139 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası’nın haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre BİST100 endeksinin negatif günler geçirdiği 27 Ocak haftasında yabancı yatırımcılar az da olsa net alıcı olarak yer aldı. Verilere göre 27 Ocka haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedinde net alımı 22.9 milyon dolar oldu.