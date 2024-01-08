Ekonomistler değerlendirdi: 2024'ün en büyük kaybedeni olabilir

NatWest Markets stratejistleri yayınladıkları raporda, İsviçre Frangı'nın bu yıl döviz piyasasının en büyük kaybedenleri arasında yer almasını beklendiğini ifade etti.

Stratejistler, "İsviçre Frangı, aralık ayındaki rallisinden sonra daha da zengin bir şekilde değerlendi. 2024'te en büyük kaybedenlerden biri olacağını düşünüyoruz" dedi.

Yatırımcısına 2023'te kaybettirdi

Frank, 2023 yılını dolar karşısında kayıpla tamamlarken, düşüş yüzde 9'u aştı. Frank, önceki iki sene ise, dolar karşısında güçlenmişti.