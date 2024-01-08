Ekonomistler değerlendirdi: 2024'ün en büyük kaybedeni olabilir
Singapur'daki NatWest Markets, 2024 yılında döviz piyasasının en büyük kaybedeni olarak İsviçre Frangına işaret etti.
NatWest Markets stratejistleri yayınladıkları raporda, İsviçre Frangı'nın bu yıl döviz piyasasının en büyük kaybedenleri arasında yer almasını beklendiğini ifade etti.
Stratejistler, "İsviçre Frangı, aralık ayındaki rallisinden sonra daha da zengin bir şekilde değerlendi. 2024'te en büyük kaybedenlerden biri olacağını düşünüyoruz" dedi.
Yatırımcısına 2023'te kaybettirdi
Frank, 2023 yılını dolar karşısında kayıpla tamamlarken, düşüş yüzde 9'u aştı. Frank, önceki iki sene ise, dolar karşısında güçlenmişti.